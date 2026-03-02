Администратора сим-бокса, координировавшую подрыв ДПС в Москве, задержали

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Задержана администратор сим-бокса, через который шла координация действий преступника, подорвавшего двух сотрудников ДПС в декабре на юге Москвы, сообщили РИА Новости в СК РФ.

По данным СК, в ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Все трое погибли. Уголовное дело расследуется по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).