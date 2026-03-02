Администратора сим-бокса, координировавшую подрыв ДПС в Москве, задержали

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Задержана администратор сим-бокса, через который шла координация действий преступника, подорвавшего двух сотрудников ДПС в декабре на юге Москвы, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главным следственным управлением СК России по городу Москве совместно с УФСБ по г. Москве и Московской области в ходе расследования уголовного дела о подрыве самодельного взрывного устройства у здания ОМВД по району Орехово-Борисово Южное в декабре 2025 года, в результате которого погибли два сотрудника ДПС, установлено, что координация действий злоумышленника проходила через голосовой трафик сим-бокса, администратором которого являлась девушка, впоследствии задержанная на территории Новой Москвы", - говорится в сообщении.
По данным СК, в ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Все трое погибли. Уголовное дело расследуется по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).
