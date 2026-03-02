Рейтинг@Mail.ru
Туристка, вернувшаяся в Москву из Абу-Даби, рассказала об обстановке в ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
22:31 02.03.2026
Туристка, вернувшаяся в Москву из Абу-Даби, рассказала об обстановке в ОАЭ
Ситуация в Абу-Даби спокойная, паники нет, сообщила туристка Ольга. РИА Новости, 02.03.2026
Туристка, вернувшаяся в Москву из Абу-Даби, рассказала об обстановке в ОАЭ

Туристка Ольга: ситуация в Абу-Даби спокойная, паники нет

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ситуация в Абу-Даби спокойная, паники нет, сообщила туристка Ольга.
В понедельник вечером первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в "Шереметьево".
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке
Вчера, 22:30
Москвичка Ольга, которая отдыхала вместе с ребенком, рассказала, что испуга не было ни у нее, ни у ее сына.
"Все тихо, никакой паники нет, кто может, все поехали на пляж, ещё куда-то. Но городской пляж оцепили", - сказала Ольга, отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации в Абу-Даби.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В Госдуме назвали наиболее оперативные варианты возвращения туристов из ОАЭ
Вчера, 18:53
 
Абу-ДабиБлижний ВостокШереметьево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреМосква
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
