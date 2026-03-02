Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил Зеленского в совершении преступления против Венгрии - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/sijjarto-2077878807.html
Сийярто обвинил Зеленского в совершении преступления против Венгрии
Сийярто обвинил Зеленского в совершении преступления против Венгрии - РИА Новости, 02.03.2026
Сийярто обвинил Зеленского в совершении преступления против Венгрии
Блокируя "Дружбу" во время обострения на Ближнем Востоке, Зеленский совершает преступление против Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:25:00+03:00
2026-03-02T13:25:00+03:00
в мире
венгрия
ближний восток
ормузский пролив
петер сийярто
facebook
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg
https://ria.ru/20260227/druzhba-2077281122.html
венгрия
ближний восток
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:0:1744:1308_1920x0_80_0_0_aaa0a2e3035724114f07d6a78de74378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, ближний восток, ормузский пролив, петер сийярто, facebook, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Ближний Восток, Ормузский пролив, Петер Сийярто, Facebook, Мирный план США по Украине
Сийярто обвинил Зеленского в совершении преступления против Венгрии

Сийярто: блокируя "Дружбу", Зеленский совершает преступление против Венгрии

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Блокируя "Дружбу" во время обострения на Ближнем Востоке, Зеленский совершает преступление против Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В этой ситуации, когда морские перевозки нефти стали нестабильными из-за закрытия Ормузского пролива, блокирование хорошо функционирующего наземного нефтепровода является нападением на Венгрию. Блокируя работу нефтепровода "Дружба" в этот период международного кризиса, президент Зеленский совершает нападение на Венгрию", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Фицо заявил, что Зеленский отклонил предложение об инспекции "Дружбы"
27 февраля, 20:33
 
В миреВенгрияБлижний ВостокОрмузский проливПетер СийяртоFacebookМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала