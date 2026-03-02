https://ria.ru/20260302/sijjarto-2077878807.html
Сийярто обвинил Зеленского в совершении преступления против Венгрии
Сийярто обвинил Зеленского в совершении преступления против Венгрии - РИА Новости, 02.03.2026
Сийярто обвинил Зеленского в совершении преступления против Венгрии
Блокируя "Дружбу" во время обострения на Ближнем Востоке, Зеленский совершает преступление против Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:25:00+03:00
2026-03-02T13:25:00+03:00
2026-03-02T13:25:00+03:00
в мире
венгрия
ближний восток
ормузский пролив
петер сийярто
facebook
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg
https://ria.ru/20260227/druzhba-2077281122.html
венгрия
ближний восток
ормузский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:0:1744:1308_1920x0_80_0_0_aaa0a2e3035724114f07d6a78de74378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, ближний восток, ормузский пролив, петер сийярто, facebook, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Ближний Восток, Ормузский пролив, Петер Сийярто, Facebook, Мирный план США по Украине
Сийярто обвинил Зеленского в совершении преступления против Венгрии
Сийярто: блокируя "Дружбу", Зеленский совершает преступление против Венгрии