Сийярто обвинил Зеленского в совершении преступления против Венгрии

БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Блокируя "Дружбу" во время обострения на Ближнем Востоке, Зеленский совершает преступление против Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.