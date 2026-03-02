Рейтинг@Mail.ru
Политолога Шульман* заочно приговорили к году лишения свободы
17:10 02.03.2026 (обновлено: 17:15 02.03.2026)
Политолога Шульман* заочно приговорили к году лишения свободы
Политолога Шульман* заочно приговорили к году лишения свободы - РИА Новости, 02.03.2026
Политолога Шульман* заочно приговорили к году лишения свободы
Судья в Москве приговорил политолога Екатерину Шульман* к году колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает... РИА Новости, 02.03.2026
2026
Политолога Шульман* заочно приговорили к году лишения свободы

Шульман заочно приговорили к году за уклонение от обязанностей иноагента

Политолог Екатерина Шульман*
Политолог Екатерина Шульман* - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Политолог Екатерина Шульман*. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Судья в Москве приговорил политолога Екатерину Шульман* к году колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Шульман* Екатерину Михайловной виновной… и назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласила решение судья.
Сергей Марков* - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Политолога Маркова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
25 февраля, 15:24
Также ей запрещено заниматься администрированием сайтов на три года.
Дело рассматривал заочно мировой судья 384-го участка Мещанского района Москвы. Во время прений сторон гособвинитель запрашивал год и 11 месяцев колонии и трехлетний запрет на администрирование сайтов.
Шульман* обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (по части 2 статьи 330.1 УК РФ), она заочно арестована. Было установлено, что Шульман*, несмотря на два штрафа в течение года по статье 19.34 КоАП РФ, продолжила публиковать в интернете материалы без обязательной маркировки.
Минюст внес Шульман* в реестр иноагентов в апреле 2022 года. В ноябре 2025 года она попала в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Рэп-исполнитель Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Дело Моргенштерна* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд
Вчера, 11:41
 
Россия Происшествия Москва Екатерина Шульман Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
