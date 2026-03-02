Политолога Шульман* заочно приговорили к году лишения свободы

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Судья в Москве приговорил политолога Екатерину Шульман* к году колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Шульман* Екатерину Михайловной виновной… и назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласила решение судья.

Также ей запрещено заниматься администрированием сайтов на три года.

Дело рассматривал заочно мировой судья 384-го участка Мещанского района Москвы . Во время прений сторон гособвинитель запрашивал год и 11 месяцев колонии и трехлетний запрет на администрирование сайтов.

Шульман* обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (по части 2 статьи 330.1 УК РФ), она заочно арестована. Было установлено, что Шульман*, несмотря на два штрафа в течение года по статье 19.34 КоАП РФ, продолжила публиковать в интернете материалы без обязательной маркировки.

Минюст внес Шульман* в реестр иноагентов в апреле 2022 года. В ноябре 2025 года она попала в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга