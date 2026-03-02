Прокурор запросил почти два года колонии для политолога Шульман*

https://ria.ru/20260302/shulman-2077831761.html
Гособвинитель в прениях сторон запросил почти два года колонии для политолога-иноагента Екатерины Шульман* по делу об уклонении от исполнения обязанностей... РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил почти два года колонии для политолога-иноагента Екатерины Шульман* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Дело рассматривает мировой судья 384-го участка Мещанского района Москвы
.
«
"Прокурор в качестве наказания запросил для Шульман* 1 год 11 месяцев колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, суд просят наложить на нее трехлетний запрет на администрирование сайтов.
Шульман
* обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ
об иностранных агентах (по части 2 статьи 330.1 УК РФ), она заочно арестована.
Ранее было установлено, что Шульман* дважды была оштрафована за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Однако она продолжила публиковать в интернете материалы без маркировки.
Минюст внес ее в список иноагентов в апреле 2022 года. В суде было заявлено, что она получала финансирование из Канады
, Германии
, Ирландии
, США
и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги (внесен в список нежелательных НПО в России).
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.