Шишкарев уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело"
Основатель группы "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в 49% в ГК "Дело", сообщил РИА Новости
2026-03-02T17:08:00+03:00
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Основатель группы "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в 49% в ГК "Дело", сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
"Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарёв
официально уведомил партнера по ГК "Дело" госкорпорацию "Росатом
" о намерении выкупить 49% ..., которые в настоящее время принадлежат госкорпорации", - сообщил представитель бизнесмена.
Собеседник агентства отметил, что в соответствии с процедурой документы переданы в госкорпорацию.
"... 120 дней с момента уведомления отводится на получение согласования ФАС
и закрытие сделки", - уточнил представитель.
Шишкарёв в настоящее владеет 51% в ГК "Дело", в начале февраля он подал ходатайство в ФАС о приобретении еще 49% уставного капитала компании.
"Сергей Шишкарёв верит в потенциал созданной им компании и намерен продолжать ее дальнейшее последовательное развитие с целью создания национального логистического интегратора и укрепления позиций как на внутреннем, так и на внешних рынках. Есть пул инвесторов, имеющих интерес к финансированию сделки", - отметил представитель бизнесмена.
Стратегический совет "Росатома" на фоне разногласий с Шишкаревым на прошлой неделе принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в этом активе, где у госкорпорации доля в 49%, а также о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе. Шишкарев сообщал о намерениях выкупить долю в "Дело", принадлежащую сейчас "Росатому".