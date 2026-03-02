Шишкарев уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Основатель группы "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в 49% в ГК "Дело", сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

"Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил партнера по ГК "Дело" госкорпорацию " Росатом " о намерении выкупить 49% ..., которые в настоящее время принадлежат госкорпорации", - сообщил представитель бизнесмена.

Собеседник агентства отметил, что в соответствии с процедурой документы переданы в госкорпорацию.

"... 120 дней с момента уведомления отводится на получение согласования ФАС и закрытие сделки", - уточнил представитель.

Шишкарёв в настоящее владеет 51% в ГК "Дело", в начале февраля он подал ходатайство в ФАС о приобретении еще 49% уставного капитала компании.

"Сергей Шишкарёв верит в потенциал созданной им компании и намерен продолжать ее дальнейшее последовательное развитие с целью создания национального логистического интегратора и укрепления позиций как на внутреннем, так и на внешних рынках. Есть пул инвесторов, имеющих интерес к финансированию сделки", - отметил представитель бизнесмена.