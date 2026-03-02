Рейтинг@Mail.ru
02.03.2026
17:08 02.03.2026
Шишкарев уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело"
Шишкарев уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело" - РИА Новости, 02.03.2026
Шишкарев уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело"
Основатель группы "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в 49% в ГК "Дело", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2026
2026
Новости
сергей шишкарев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Сергей Шишкарев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
Шишкарев уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело"

Шишкарев официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49% в ГК "Дело"

Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев
Председатель совета директоров ГК Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Основатель группы "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в 49% в ГК "Дело", сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
"Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил партнера по ГК "Дело" госкорпорацию "Росатом" о намерении выкупить 49% ..., которые в настоящее время принадлежат госкорпорации", - сообщил представитель бизнесмена.
Собеседник агентства отметил, что в соответствии с процедурой документы переданы в госкорпорацию.
"... 120 дней с момента уведомления отводится на получение согласования ФАС и закрытие сделки", - уточнил представитель.
Шишкарёв в настоящее владеет 51% в ГК "Дело", в начале февраля он подал ходатайство в ФАС о приобретении еще 49% уставного капитала компании.
"Сергей Шишкарёв верит в потенциал созданной им компании и намерен продолжать ее дальнейшее последовательное развитие с целью создания национального логистического интегратора и укрепления позиций как на внутреннем, так и на внешних рынках. Есть пул инвесторов, имеющих интерес к финансированию сделки", - отметил представитель бизнесмена.
Стратегический совет "Росатома" на фоне разногласий с Шишкаревым на прошлой неделе принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в этом активе, где у госкорпорации доля в 49%, а также о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе. Шишкарев сообщал о намерениях выкупить долю в "Дело", принадлежащую сейчас "Росатому".
Сергей ШишкаревГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
Версия 2023.1 Beta
