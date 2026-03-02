Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево назвали расчетное время прибытия рейса из ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/sheremetevo-2077962703.html
В Шереметьево назвали расчетное время прибытия рейса из ОАЭ
В Шереметьево назвали расчетное время прибытия рейса из ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
В Шереметьево назвали расчетное время прибытия рейса из ОАЭ
Расчетное время прилета рейса авиакомпании Etihad Airways в аэропорт "Шереметьево" - 21.36 мск, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:29:00+03:00
2026-03-02T17:29:00+03:00
абу-даби
оаэ
москва
etihad airways
шереметьево (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267400_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6aca5765b855eea2d498d67421a0ea0a.jpg
https://ria.ru/20260302/reys-2077924472.html
абу-даби
оаэ
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267400_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_25df0d172c4e6516b7b2f67d7718d32e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абу-даби, оаэ, москва, etihad airways, шереметьево (аэропорт), общество
Абу-Даби, ОАЭ, Москва, Etihad Airways, Шереметьево (аэропорт), Общество
В Шереметьево назвали расчетное время прибытия рейса из ОАЭ

РИА Новости: прилет рейса Etihad из Абу-Даби в Москву ожидается в 21.36 мск

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Расчетное время прилета рейса авиакомпании Etihad Airways в аэропорт "Шереметьево" - 21.36 мск, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.
Ранее РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Абу-Даби сообщило о вылете первого рейса из ОАЭ в Москву после приостановки полетов на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
"Расчетное время прибытия рейса EY 843 из Абу-Даби 21 час 36 минут", - рассказали в справочной службе.
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Время в пути рейса из Абу-Даби в Москву стало на два часа больше обычного
Вчера, 15:45
 
Абу-ДабиОАЭМоскваEtihad AirwaysШереметьево (аэропорт)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала