В Шереметьево назвали расчетное время прибытия рейса из ОАЭ
Расчетное время прилета рейса авиакомпании Etihad Airways в аэропорт "Шереметьево" - 21.36 мск, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:29:00+03:00
абу-даби
оаэ
москва
etihad airways
шереметьево (аэропорт)
общество
Абу-Даби, ОАЭ, Москва, Etihad Airways, Шереметьево (аэропорт), Общество
