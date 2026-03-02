Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 225 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 02.03.2026 (обновлено: 12:09 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/sever-2077847708.html
ВСУ потеряли более 225 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли более 225 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 02.03.2026
ВСУ потеряли более 225 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:05:00+03:00
2026-03-02T12:09:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074395579_0:53:3374:1951_1920x0_80_0_0_fd84073ef9120282d17d227469230510.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074395579_231:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_f4c280f790a3393ec087d2c710342f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 225 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли более 225 военных в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Ольшаны, Круглое, Голубовка и Малиновка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Храповщина, Ольшанка, Бобылевка, Рогозное, Мирополье и Покровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСумская областьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала