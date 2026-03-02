ВСУ потеряли более 225 военных в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Ольшаны, Круглое, Голубовка и Малиновка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Храповщина, Ольшанка, Бобылевка, Рогозное, Мирополье и Покровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
