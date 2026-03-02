Биржевая цена серебра впервые с 30 января превысила $96 за унцию

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Биржевая стоимость серебра поднимается на 3% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, впервые с конца января поднялась выше 96 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 2.06 мск цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 2,94% - до 96,04 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 30 января поднялся выше отметки в 96 долларов.