Биржевая цена серебра впервые с 30 января превысила $96 за унцию
02:25 02.03.2026
Биржевая цена серебра впервые с 30 января превысила $96 за унцию
Биржевая цена серебра впервые с 30 января превысила $96 за унцию
2026
иран, сша, ближний восток, али хаменеи, владимир путин
Биржевая цена серебра впервые с 30 января превысила $96 за унцию

Гранулированное серебро высшей пробы
Гранулированное серебро высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Биржевая стоимость серебра поднимается на 3% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, впервые с конца января поднялась выше 96 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 2.06 мск цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 2,94% - до 96,04 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 30 января поднялся выше отметки в 96 долларов.
Биржевая цена на золото выросла на фоне эскалации на Ближнем Востоке
02:14
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Цена на нефть марки Brent подскочила на десять процентов
02:12
 
