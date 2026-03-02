Рейтинг@Mail.ru
Не менее двух человек погибли при ударах по иранскому Сенендеджу, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
10:54 02.03.2026 (обновлено: 11:23 02.03.2026)
Не менее двух человек погибли при ударах по иранскому Сенендеджу, пишут СМИ
Не менее двух человек погибли при ударах по иранскому Сенендеджу, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Не менее двух человек погибли при ударах по иранскому Сенендеджу, пишут СМИ
По меньшей мере два человека погибли в ходе атак на город Сенендедж на западе Ирана, сообщило агентство Nour News. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Не менее двух человек погибли при ударах по иранскому Сенендеджу, пишут СМИ

Nour News: не менее 2 человек погибли при атаках на Сенендедж на западе Ирана

ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в ходе атак на город Сенендедж на западе Ирана, сообщило агентство Nour News.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
По данным агентства, город сегодня утром подвергся ракетным ударам, несколько жилых домов были разрушены.
"Минимум два человека погибли, несколько получили ранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, агентство сообщает о гибели еще двух человек при ударах на город Камиан днем ранее.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
