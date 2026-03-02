https://ria.ru/20260302/senendedzh-2077816794.html
Не менее двух человек погибли при ударах по иранскому Сенендеджу, пишут СМИ
Не менее двух человек погибли при ударах по иранскому Сенендеджу, пишут СМИ
По меньшей мере два человека погибли в ходе атак на город Сенендедж на западе Ирана, сообщило агентство Nour News. РИА Новости, 02.03.2026
Nour News: не менее 2 человек погибли при атаках на Сенендедж на западе Ирана