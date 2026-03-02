Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве запретил сайты, продававшие аккаунты для каршеринга - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/sayty-2077779958.html
Суд в Москве запретил сайты, продававшие аккаунты для каршеринга
Суд в Москве запретил сайты, продававшие аккаунты для каршеринга - РИА Новости, 02.03.2026
Суд в Москве запретил сайты, продававшие аккаунты для каршеринга
Суд в Москве запретил четыре интернет-ресурса, продававших аккаунты для краткосрочной аренды автомобилей, говорится в судебных документах, имеющихся в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T07:13:00+03:00
2026-03-02T07:13:00+03:00
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251018/internet-2049031782.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд в Москве запретил сайты, продававшие аккаунты для каршеринга

Суд запретил продававшие аккаунты для каршеринга сайты из-за риска преступлений

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Суд в Москве запретил четыре интернет-ресурса, продававших аккаунты для краткосрочной аренды автомобилей, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По мнению прокуратуры, которая и подала иск, такие сервисы создают условия для совершения различных преступлений, в том числе террористической направленности, а также позволяют уходить от ответственности за нарушения ПДД.
"Административное исковое заявление удовлетворить. Признать информацию на указанных ресурсах запрещенной к распространению. Решение подлежит немедленному исполнению", - сказано в решении суда.
Под запрет попали два сайта и два Telegram-канала. Доступ к ним был свободный, владельцы неизвестны.
Решение направлено в Роскомнадзор для внесения в реестр запрещенной информации и последующей блокировки.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Суд в Москве запретил сайт, торгующий оружием
18 октября 2025, 03:55
 
МоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала