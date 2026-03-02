Суд в Москве запретил сайты, продававшие аккаунты для каршеринга

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Суд в Москве запретил четыре интернет-ресурса, продававших аккаунты для краткосрочной аренды автомобилей, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

По мнению прокуратуры, которая и подала иск, такие сервисы создают условия для совершения различных преступлений, в том числе террористической направленности, а также позволяют уходить от ответственности за нарушения ПДД.

"Административное исковое заявление удовлетворить. Признать информацию на указанных ресурсах запрещенной к распространению. Решение подлежит немедленному исполнению", - сказано в решении суда.

Под запрет попали два сайта и два Telegram-канала. Доступ к ним был свободный, владельцы неизвестны.