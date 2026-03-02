https://ria.ru/20260302/sanktsii-2077770549.html
Трамп допускает снятие санкций с Ирана после атаки США, утверждает NYT
Президент США Дональд Трамп якобы допускает снятие американских санкций с Ирана, если новое руководство продемонстрирует прагматичность, утверждает газета New... РИА Новости, 02.03.2026
