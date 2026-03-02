Первый за день пассажирский самолет покинул аэропорт Дубая

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый за 2 марта пассажирский самолет покинул международный аэропорт Дубая в ОАЭ и направляется в Самарканд, выяснило РИА Новости на основе полетных данных сервиса Flightradar24.

Судя по расписанию рейсов, представленному Flightradar24, предыдущие вылеты за день были отменены или же их статус неизвестен.