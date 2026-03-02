Рейтинг@Mail.ru
Первый за день пассажирский самолет покинул аэропорт Дубая - РИА Новости, 02.03.2026
19:29 02.03.2026
Первый за день пассажирский самолет покинул аэропорт Дубая
2026-03-02T19:29:00+03:00
2026-03-02T19:29:00+03:00
в мире
дубай
оаэ
flightradar24
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
оаэ
в мире, дубай, оаэ, flightradar24, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, ОАЭ, Flightradar24, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый за 2 марта пассажирский самолет покинул международный аэропорт Дубая в ОАЭ и направляется в Самарканд, выяснило РИА Новости на основе полетных данных сервиса Flightradar24.
Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что терминал международного аэропорта Дубая подвергся удару, шла эвакуация людей. Как сообщала пресс-служба правительства Дубая, из-за инцидента пострадали четыре человека.
По данным Flightradar24, воздушное судно покинуло аэропорт примерно в 18.57 и сейчас летит над Оманским заливом.
Судя по расписанию рейсов, представленному Flightradar24, предыдущие вылеты за день были отменены или же их статус неизвестен.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
