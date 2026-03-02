https://ria.ru/20260302/samolet-2078002014.html
Первый за день пассажирский самолет покинул аэропорт Дубая
Первый за день пассажирский самолет покинул аэропорт Дубая - РИА Новости, 02.03.2026
Первый за день пассажирский самолет покинул аэропорт Дубая
Первый за 2 марта пассажирский самолет покинул международный аэропорт Дубая в ОАЭ и направляется в Самарканд, выяснило РИА Новости на основе полетных данных... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:29:00+03:00
2026-03-02T19:29:00+03:00
2026-03-02T19:29:00+03:00
в мире
дубай
оаэ
flightradar24
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_0:26:500:307_1920x0_80_0_0_b1ab3f7c4200822a06d856c5ad18035b.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
дубай
оаэ
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_29:0:472:332_1920x0_80_0_0_0193d3562ca5f553e36fa40b14163e46.jpg
Первый за день пассажирский самолет покинул аэропорт Дубая
Первый за день пассажирский самолет покинул международный аэропорт Дубая