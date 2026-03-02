Рейтинг@Mail.ru
Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке самолет вылетел из Абу-Даби - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 02.03.2026 (обновлено: 14:17 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/samolet-2077890900.html
Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке самолет вылетел из Абу-Даби
Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке самолет вылетел из Абу-Даби - РИА Новости, 02.03.2026
Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке самолет вылетел из Абу-Даби
Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке пассажирский самолет вылетел из аэропорта Абу-Даби, рейс направляется в Лондон, свидетельствуют данные Flightradar. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:54:00+03:00
2026-03-02T14:17:00+03:00
абу-даби
ближний восток
лондон
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851650261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77bc3a6f5377f0b4ba0451bbbabc067a.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077819638.html
абу-даби
ближний восток
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851650261_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_446e411fde0db653990d83a7c6221567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абу-даби, ближний восток, лондон, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Абу-Даби, Ближний Восток, Лондон, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке самолет вылетел из Абу-Даби

Flightradar: первый с начала эскалации самолет вылетел из Абу-Даби

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на небоскребы Дубая в ОАЭ
Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке пассажирский самолет вылетел из аэропорта Абу-Даби, рейс направляется в Лондон, свидетельствуют данные Flightradar.
Рейс EY67 в Лондон Вылетел в 14:40 по местному времени.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран сообщил о сбитом в Ираке американском самолете Palm Jet
Вчера, 11:05
 
Абу-ДабиБлижний ВостокЛондонВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала