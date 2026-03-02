https://ria.ru/20260302/samolet-2077890900.html
Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке самолет вылетел из Абу-Даби
Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке пассажирский самолет вылетел из аэропорта Абу-Даби, рейс направляется в Лондон, свидетельствуют данные Flightradar. РИА Новости, 02.03.2026
абу-даби, ближний восток, лондон, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Абу-Даби, Ближний Восток, Лондон, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
