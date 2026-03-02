https://ria.ru/20260302/samolet-2077785678.html
В Кувейте потерпел крушение американский истребитель F-15
В Кувейте потерпел крушение американский истребитель F-15
В Кувейте потерпел крушение американский истребитель F-15
Американский истребитель F-15 потерпел крушение в Кувейте, пилот катапультировался и выжил, сообщает Telegram-канал Clash Report. РИА Новости, 02.03.2026
кувейт
2026
Кадры падающего американского F-15, сбитого в небе над Кувейтом
Кадры падающего американского F-15, сбитого в небе над Кувейтом
В Кувейте потерпел крушение американский истребитель F-15
Американский истребитель F-15 потерпел крушение в Кувейте, пилот выжил