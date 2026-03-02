Рейтинг@Mail.ru
В Кувейте потерпел крушение американский истребитель F-15
08:32 02.03.2026
В Кувейте потерпел крушение американский истребитель F-15
Американский истребитель F-15 потерпел крушение в Кувейте, пилот катапультировался и выжил, сообщает Telegram-канал Clash Report. РИА Новости, 02.03.2026
2026
Кадры падающего американского F-15, сбитого в небе над Кувейтом
В Кувейте потерпел крушение американский истребитель F-15

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Американский истребитель F-15 потерпел крушение в Кувейте, пилот катапультировался и выжил, сообщает Telegram-канал Clash Report.
Кувейте потерпел крушение американский истребитель. Пилот F-15 катапультировался и выжил", - говорится в публикации.
