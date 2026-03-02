https://ria.ru/20260302/samolet-2077778360.html
Самолет Ил-76 МЧС с группой россиян из Египта на борту приземлился в Москве
Самолет Ил-76 МЧС с группой россиян из Египта на борту приземлился в Москве - РИА Новости, 02.03.2026
Самолет Ил-76 МЧС с группой россиян из Египта на борту приземлился в Москве
Самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся вывезенные из Египта россияне, приземлился в столичном аэропорту "Жуковский", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T06:50:00+03:00
2026-03-02T06:50:00+03:00
2026-03-02T07:00:00+03:00
ил-76
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914053670_12:11:2241:1265_1920x0_80_0_0_86e085308d5c8f1ca30fb1c07591204f.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077765572.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914053670_0:0:1860:1394_1920x0_80_0_0_4f97d4887fb7239d4b3704a60360a441.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ил-76, военная операция сша и израиля против ирана
Ил-76, Военная операция США и Израиля против Ирана
Самолет Ил-76 МЧС с группой россиян из Египта на борту приземлился в Москве
РИА Новости: самолет МЧС с группой россиян из Египта приземлился в "Жуковском"