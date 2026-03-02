Самолет Ил-76 МЧС с группой россиян из Египта на борту приземлился в Москве

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся вывезенные из Египта россияне, приземлился в столичном аэропорту "Жуковский", передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщила пресс-служба МЧС, спецборт доставил в Москву 84 человека, включая 38 детей. Среди них дипломатические работники и члены их семей, прибывшие в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска с территории Израиля.