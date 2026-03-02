Рейтинг@Mail.ru
Самолет Ил-76 МЧС с группой россиян из Египта на борту приземлился в Москве
06:50 02.03.2026 (обновлено: 07:00 02.03.2026)
Самолет Ил-76 МЧС с группой россиян из Египта на борту приземлился в Москве
Самолет Ил-76 МЧС с группой россиян из Египта на борту приземлился в Москве - РИА Новости, 02.03.2026
Самолет Ил-76 МЧС с группой россиян из Египта на борту приземлился в Москве
Самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся вывезенные из Египта россияне, приземлился в столичном аэропорту "Жуковский", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.03.2026
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914053670_0:0:1860:1394_1920x0_80_0_0_4f97d4887fb7239d4b3704a60360a441.jpg
ил-76, военная операция сша и израиля против ирана
Ил-76, Военная операция США и Израиля против Ирана
Самолет Ил-76 МЧС с группой россиян из Египта на борту приземлился в Москве

РИА Новости: самолет МЧС с группой россиян из Египта приземлился в "Жуковском"

© МЧС России/TelegramТранспортный самолет Ил-76 МЧС России
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© МЧС России/Telegram
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся вывезенные из Египта россияне, приземлился в столичном аэропорту "Жуковский", передает корреспондент РИА Новости.
Борт приземлился около 6.30 мск.
Как сообщила пресс-служба МЧС, спецборт доставил в Москву 84 человека, включая 38 детей. Среди них дипломатические работники и члены их семей, прибывшие в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска с территории Израиля.
