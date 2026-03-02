https://ria.ru/20260302/samolet-2077755620.html
Самолет Ил-76 МЧС доставит из Египта в Россию 84 человека
Самолет Ил-76 МЧС доставит из Египта в Россию 84 человека
Самолет Ил-76 МЧС доставит из Египта в Россию 84 человека
Самолет Ил-76 МЧС доставит из Египта в РФ 84 человека, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T00:43:00+03:00
2026-03-02T00:43:00+03:00
2026-03-02T00:43:00+03:00
россия
израиль
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
военная операция сша и израиля против ирана
россия
израиль
египет
россия, израиль, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Израиль, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Военная операция США и Израиля против Ирана
Самолет Ил-76 МЧС доставит из Египта в Россию 84 человека
МЧС: самолет Ил-76 доставит из Египта в Россию 84 человека