S7 запросила допуск на выполнение вывозных рейсов из ОАЭ в Россию
S7 запросила допуск на выполнение вывозных рейсов из ОАЭ в Россию
Авиакомпания S7 ("Сибирь") запросила разрешение на выполнение вывозных рейсов из Дубая в Москву и Новосибирск 3-5 марта, сообщил перевозчик. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
дубай
москва
новосибирск
s7 airlines
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
В мире, Дубай, Москва, Новосибирск, S7 Airlines, Военная операция США и Израиля против Ирана
