S7 запросила допуск на выполнение вывозных рейсов из ОАЭ в Россию - РИА Новости, 02.03.2026
21:35 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/s7-2078030116.html
S7 запросила допуск на выполнение вывозных рейсов из ОАЭ в Россию
S7 запросила допуск на выполнение вывозных рейсов из ОАЭ в Россию
S7 запросила допуск на выполнение вывозных рейсов из ОАЭ в Россию

© РИА Новости / Михаил КутузовСамолет Airbus-319 авиакомпании "Сибирь" S7
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") запросила разрешение на выполнение вывозных рейсов из Дубая в Москву и Новосибирск 3-5 марта, сообщил перевозчик.
"Также авиакомпания запросила разрешение на выполнение рейсов из Дубая в Москву 3, 4 и 5 марта, а также из Дубая в Новосибирск 4 и 5 марта", - говорится в сообщении.
Авиакомпания продолжает мониторинг ситуации на фоне эскалации ближневосточного конфликта и взаимодействует с авиационными властями ОАЭ, отметили в S7.
"Дополнительные уведомления о порядке и времени вылета будут направляться адресно, в том числе по SMS, а также размещаться в оперативных чатах для пассажиров и на официальных каналах авиакомпании", - сообщается в пресс-релизе S7.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
