Рейтинг@Mail.ru
S7 запланировала вывозной рейс из Дубая в Новосибирск на 3 марта - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/s7-2078024067.html
S7 запланировала вывозной рейс из Дубая в Новосибирск на 3 марта
S7 запланировала вывозной рейс из Дубая в Новосибирск на 3 марта - РИА Новости, 02.03.2026
S7 запланировала вывозной рейс из Дубая в Новосибирск на 3 марта
Авиакомпания S7 ("Сибирь") запланировала вывозной рейс из Дубая в Новосибирск на 3 марта, сообщил перевозчик. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:04:00+03:00
2026-03-02T21:04:00+03:00
дубай
новосибирск
оаэ
s7 airlines
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776596621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ef37b7af8a7b6817bf8d598d3942596.jpg
https://ria.ru/20260302/turisty-2077994164.html
дубай
новосибирск
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776596621_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6b3b72483b885b6263fd75fee9ea961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, новосибирск, оаэ, s7 airlines, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Новосибирск, ОАЭ, S7 Airlines, Военная операция США и Израиля против Ирана

S7 запланировала вывозной рейс из Дубая в Новосибирск на 3 марта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") запланировала вывозной рейс из Дубая в Новосибирск на 3 марта, сообщил перевозчик.
"В связи с частичным открытием воздушного пространства ОАЭ, авиакомпания приступает к выполнению вывозных рейсов из Дубая. На текущий момент запланирован рейс: S7 5786 Дубай (DXB) — Новосибирск с вылетом 3 марта в 18.00 по местному времени (17.00 мск)", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Госдуме назвали наиболее оперативные варианты возвращения туристов из ОАЭ
Вчера, 18:53
 
ДубайНовосибирскОАЭS7 AirlinesВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала