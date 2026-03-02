https://ria.ru/20260302/s7-2078024067.html
S7 запланировала вывозной рейс из Дубая в Новосибирск на 3 марта
S7 запланировала вывозной рейс из Дубая в Новосибирск на 3 марта - РИА Новости, 02.03.2026
S7 запланировала вывозной рейс из Дубая в Новосибирск на 3 марта
Авиакомпания S7 ("Сибирь") запланировала вывозной рейс из Дубая в Новосибирск на 3 марта, сообщил перевозчик. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:04:00+03:00
2026-03-02T21:04:00+03:00
2026-03-02T21:04:00+03:00
дубай
новосибирск
оаэ
s7 airlines
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776596621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ef37b7af8a7b6817bf8d598d3942596.jpg
https://ria.ru/20260302/turisty-2077994164.html
дубай
новосибирск
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776596621_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6b3b72483b885b6263fd75fee9ea961.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, новосибирск, оаэ, s7 airlines, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Новосибирск, ОАЭ, S7 Airlines, Военная операция США и Израиля против Ирана