Рютте поддержал действия США по Ирану

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает действия США по Ирану.
Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, обсуждая ближневосточный кризис, заявил ранее, что европейские лидеры, когда им это выгодно, игнорируют уважение к международным нормам и становятся на сторону тех, кто их нарушает.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.