Рютте поддержал действия США по Ирану
17:53 02.03.2026 (обновлено: 18:23 02.03.2026)
Рютте поддержал действия США по Ирану
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает действия США по Ирану. РИА Новости, 02.03.2026
Рютте поддержал действия США по Ирану

Рютте заявил о поддержке действий США по Ирану

© REUTERS / Tom NicholsonМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает действия США по Ирану.
"Я действительно одобряю то, что происходит... Это очень важно. И то, что я вижу в Европе - я разговаривал со всеми ключевыми европейскими лидерами в минувшие выходные - это широкая поддержка того, что делает президент (США - ред.)", - сказал он в интервью телеканалу Fox.
Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, обсуждая ближневосточный кризис, заявил ранее, что европейские лидеры, когда им это выгодно, игнорируют уважение к международным нормам и становятся на сторону тех, кто их нарушает.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Пентагоне объяснили насколько далеко готовы пойти в операции против Ирана
Вчера, 17:48
 
