База ВВС Британии на Кипре попала под удар БПЛА
08:29 02.03.2026 (обновлено: 09:39 02.03.2026)
База ВВС Британии на Кипре попала под удар БПЛА
База ВВС Британии на Кипре попала под удар БПЛА
Британская военная база на Кипре попала под удар дронов, передает Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.03.2026
База ВВС Британии на Кипре попала под удар БПЛА

Reuters: База ВВС Британии Акротири на Кипре подверглась ударам БПЛА

База ВВС Британии Акротири на Кипре. 2 марта 2026
© AP Photo / Petros Karadjias
База ВВС Британии Акротири на Кипре. 2 марта 2026
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Британская военная база на Кипре попала под удар дронов, передает Reuters со ссылкой на источники.
«
"База ВВС Британии Акротири на Кипре подверглась ударам двух БПЛА", — говорится в статье.
Пресс-секретарь кипрского правительства Константинос Летимбиотис утверждает, что ущерб был незначительным. По его словам, власти страны следят за ситуацией.
Как писала газета Cyprus Mail, руководство базы предупредило штат о риске повторных ударов. Накануне министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра.
Авиабаза Акротири является частью британской заморской территории Акротири и Декелия. Она играет важную роль в боевых операциях Лондона на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже
Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
