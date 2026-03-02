База ВВС Британии на Кипре попала под удар БПЛА

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Британская военная база на Кипре попала под удар дронов, передает Британская военная база на Кипре попала под удар дронов, передает Reuters со ссылкой на источники.

« "База ВВС Британии Акротири на Кипре подверглась ударам двух БПЛА", — говорится в статье.

Пресс-секретарь кипрского правительства Константинос Летимбиотис утверждает, что ущерб был незначительным. По его словам, власти страны следят за ситуацией.

Как писала газета Cyprus Mail, руководство базы предупредило штат о риске повторных ударов. Накануне министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра.

Авиабаза Акротири является частью британской заморской территории Акротири и Декелия. Она играет важную роль в боевых операциях Лондона на Ближнем Востоке.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп , в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке