Рубио рассказал о целях операции США против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
23:56 02.03.2026 (обновлено: 23:57 02.03.2026)
Рубио рассказал о целях операции США против Ирана
Рубио рассказал о целях операции США против Ирана
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что операция США против Ирана нацелена на уничтожение "угрозы" иранских баллистических ракет малой дальности и флота. РИА Новости, 02.03.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© REUTERS / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что операция США против Ирана нацелена на уничтожение "угрозы" иранских баллистических ракет малой дальности и флота.
"Соединённые Штаты проводят операцию по уничтожению угрозы, исходящей от иранских баллистических ракет малой дальности, и угрозы со стороны их военно-морского флота, в особенности в отношении военно-морских объектов, именно на этом она сосредоточена на данный момент", - сказал Рубио журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Рубио утверждает, что посольства США подвергаются атакам Ирана
