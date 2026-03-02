https://ria.ru/20260302/rubio-2078048617.html
Рубио рассказал о целях операции США против Ирана
Рубио рассказал о целях операции США против Ирана
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что операция США против Ирана нацелена на уничтожение "угрозы" иранских баллистических ракет малой дальности и флота. РИА Новости, 02.03.2026
