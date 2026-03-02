https://ria.ru/20260302/rubio-2078047996.html
Иран представлял неминуемую угрозу до начала военной операции, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Иран совершенно точно представлял неминуемую угрозу до начала военной операции Штатов и Израиля. РИА Новости, 02.03.2026
Рубио: Иран точно представлял неминуемую угрозу до начала военной операции