Иран представлял неминуемую угрозу до начала военной операции, заявил Рубио - РИА Новости, 02.03.2026
23:51 02.03.2026 (обновлено: 23:54 02.03.2026)
Иран представлял неминуемую угрозу до начала военной операции, заявил Рубио
Иран представлял неминуемую угрозу до начала военной операции, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Иран совершенно точно представлял неминуемую угрозу до начала военной операции Штатов и Израиля. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T23:51:00+03:00
2026-03-02T23:54:00+03:00
иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, израиль, марко рубио
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Израиль, Марко Рубио
Иран представлял неминуемую угрозу до начала военной операции, заявил Рубио

Рубио: Иран точно представлял неминуемую угрозу до начала военной операции

© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Иран совершенно точно представлял неминуемую угрозу до начала военной операции Штатов и Израиля.
"Неизбежная угроза заключалась в том, что мы знали, что если Иран подвергнется нападению, а мы верили, что они подвергнутся нападению, то они немедленно нападут на нас", - заявил он журналистам.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
ИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАИзраильМарко Рубио
 
 
