Рубио в понедельник проведет бриффинг по Ирану в конгрессе

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник отправится в Капитолий на доклад руководству обеих палат конгресса после начала американской военной операции против Ирана, мероприятие запланировано на 4 часа дня по местному времени или полночь вторника по Москве.