Прилетевшие из Абу-Даби в Москву россияне хлопали при посадке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Прилетевшие первым рейсом после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке из Абу-Даби в Москву россияне хлопали при посадке в российской столице, рассказала РИА Новости туристка Полина.

"Знаете, первый раз за несколько лет слышала, как в самолете хлопали при посадке", - сказала собеседница агентства.