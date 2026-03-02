Прилетевшие из Абу-Даби в Москву россияне хлопали при посадке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Прилетевшие первым рейсом после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке из Абу-Даби в Москву россияне хлопали при посадке в российской столице, рассказала РИА Новости туристка Полина.
"Знаете, первый раз за несколько лет слышала, как в самолете хлопали при посадке", - сказала собеседница агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией Соединенных Штатов, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля. На фоне атак небо ряда стран региона было закрыто для полетов гражданских судов.