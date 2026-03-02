Рейтинг@Mail.ru
02.03.2026
23:16 02.03.2026
Прилетевшие из Абу-Даби в Москву россияне хлопали при посадке
Прилетевшие первым рейсом после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке из Абу-Даби в Москву россияне хлопали при посадке в российской... РИА Новости, 02.03.2026
в мире, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, оаэ, абу-даби, россия, москва
В мире, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, ОАЭ, Абу-Даби, Россия, Москва
Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Прилетевшие первым рейсом после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке из Абу-Даби в Москву россияне хлопали при посадке в российской столице, рассказала РИА Новости туристка Полина.
"Знаете, первый раз за несколько лет слышала, как в самолете хлопали при посадке", - сказала собеседница агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией Соединенных Штатов, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля. На фоне атак небо ряда стран региона было закрыто для полетов гражданских судов.
Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Туристка, вернувшаяся в Москву из Абу-Даби, рассказала об обстановке в ОАЭ
