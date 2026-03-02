Рейтинг@Mail.ru
18:31 02.03.2026
Наследный принц Саудовской Аравии оценил роль России на Ближнем Востоке
Наследный принц Саудовской Аравии оценил роль России на Ближнем Востоке

Сальман Аль Сауд: РФ может сыграть роль в стабилизации на Ближнем Востоке

Наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил мнение, что РФ может сыграть стабилизирующую роль в ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд (в ходе телефонного разговора - ред.) высказал мнение, что российская сторона в эти дни может сыграть положительную, стабилизирующую роль с учетом ее дружественных отношений как с Ираном, так и со странами Персидского залива", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили двусторонние отношения
