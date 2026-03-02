https://ria.ru/20260302/rossiya-2077986782.html
Наследный принц Саудовской Аравии оценил роль России на Ближнем Востоке
Наследный принц Саудовской Аравии оценил роль России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Наследный принц Саудовской Аравии оценил роль России на Ближнем Востоке
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил мнение, что РФ... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:31:00+03:00
2026-03-02T18:31:00+03:00
2026-03-02T18:31:00+03:00
в мире
россия
саудовская аравия
ближний восток
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876859413_216:0:2923:1523_1920x0_80_0_0_1438eea1ec16ae5ac89d8fa9bc531c91.jpg
https://ria.ru/20260203/putin-2071983226.html
россия
саудовская аравия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876859413_331:0:2787:1842_1920x0_80_0_0_be0c02256c9add7e0a13145dca1c6c73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, саудовская аравия, ближний восток, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Наследный принц Саудовской Аравии оценил роль России на Ближнем Востоке
Сальман Аль Сауд: РФ может сыграть роль в стабилизации на Ближнем Востоке