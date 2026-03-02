Рейтинг@Mail.ru
В Кремле обеспокоились безопасностью дружественных арабских стран - РИА Новости, 02.03.2026
16:49 02.03.2026
В Кремле обеспокоились безопасностью дружественных арабских стран
В Кремле обеспокоились безопасностью дружественных арабских стран
События на Ближнем Востоке угрожают безопасности дружественных для РФ арабских государств, заявила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора... РИА Новости, 02.03.2026
россия, бахрейн, в мире, ближний восток, хамад бен иса аль халифа, владимир путин
В Кремле обеспокоились безопасностью дружественных арабских стран

В России обеспокоились безопасностью дружественных арабских стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. События на Ближнем Востоке угрожают безопасности дружественных для РФ арабских государств, заявила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой... Нынешнее же развитие событий, в частности, ставит под угрозу и безопасность многих арабских государств, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Путин и король Бахрейна обсудили ситуацию вокруг Ирана
Вчера, 16:38
 
РоссияБахрейнВ миреБлижний ВостокХамад бен Иса Аль ХалифаВладимир Путин
 
 
