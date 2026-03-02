https://ria.ru/20260302/rossiya-2077944390.html
В Кремле обеспокоились безопасностью дружественных арабских стран
События на Ближнем Востоке угрожают безопасности дружественных для РФ арабских государств, заявила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора... РИА Новости, 02.03.2026
