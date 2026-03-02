https://ria.ru/20260302/rossiya-2077916294.html
В МИД России призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке
В МИД России призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
В МИД России призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке
Россия выступает за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий на Ближнем Востоке и принятие мер по обеспечению безопасности мирного населения и... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
россия
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
россия
ближний восток
сша
В мире, Россия, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД: Россия выступает за немедленное прекращение огня на Ближнем Востоке