В МИД России призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
15:12 02.03.2026
В МИД России призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке
В МИД России призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке
Россия выступает за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий на Ближнем Востоке и принятие мер по обеспечению безопасности мирного населения и... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
россия
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
В МИД России призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

МИД: Россия выступает за немедленное прекращение огня на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия выступает за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий на Ближнем Востоке и принятие мер по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры во всех странах региона, заявили в МИД РФ.
"Со своей стороны выступаем за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий и принятие – в качестве безусловного приоритета – исчерпывающих мер по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры во всех странах региона", - говорится в заявлении министерства.

