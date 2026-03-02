Рейтинг@Mail.ru
Россия готова быть посредником на Ближнем Востоке, заявил посол
11:16 02.03.2026 (обновлено: 11:59 02.03.2026)
Россия готова быть посредником на Ближнем Востоке, заявил посол
Россия готова стать посредником в урегулировании напряженности на Ближнем Востоке из-за налаженных связей со всеми странами региона, заявил посол РФ в Израиле... РИА Новости, 02.03.2026
россия
ближний восток
израиль
анатолий викторов
военная операция сша и израиля против ирана
россия
ближний восток
израиль
2026
Новости
россия, ближний восток, израиль, анатолий викторов, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, Израиль, Анатолий Викторов, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россия готова быть посредником на Ближнем Востоке, заявил посол

Викторов заявил о готовности РФ посредничать в урегулировании на Ближнем Востоке

Анатолий Викторов
Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Пресс-служба посольства РФ в Израиле
Анатолий Викторов. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия готова стать посредником в урегулировании напряженности на Ближнем Востоке из-за налаженных связей со всеми странами региона, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Мы готовы посредничать, потому что у нас налажены связи со всеми странами региона", - сказал Викторов информационной службе "Вести".
Россия Ближний Восток Израиль Анатолий Викторов Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала