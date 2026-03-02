У России нет информации о состоянии ядерных объектов Ирана, заявил Ульянов

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Российская сторона пока не располагает информацией о состоянии ядерных объектов в Иране после атак США и Израиля, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В понедельник утром состоялась специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная ударам США и Израиля по территории Ирана.
"Нет, я думаю, что ее ни у кого пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у российской стороны подробная информация о состоянии ядерных объектов в Иране. Об этом постпред РФ заявил по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвященной ударам США и Израиля по территории Ирана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.