Рейтинг@Mail.ru
У России нет информации о состоянии ядерных объектов Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/rossija-2078018745.html
У России нет информации о состоянии ядерных объектов Ирана, заявил Ульянов
У России нет информации о состоянии ядерных объектов Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 02.03.2026
У России нет информации о состоянии ядерных объектов Ирана, заявил Ульянов
Российская сторона пока не располагает информацией о состоянии ядерных объектов в Иране после атак США и Израиля, заявил журналистам постоянный представитель РФ РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:33:00+03:00
2026-03-02T20:33:00+03:00
иран
сша
израиль
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_0:65:3072:1792_1920x0_80_0_0_7ab7885e76655ae9d59d96071bdbcd0a.jpg
https://ria.ru/20260302/grossi-2077909501.html
https://ria.ru/20260302/grossi-2077907531.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_20a631838024d4ee9eec1167e295fa9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, сша, израиль, михаил ульянов (дипломат), магатэ, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, США, Израиль, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
У России нет информации о состоянии ядерных объектов Ирана, заявил Ульянов

Ульянов: Россия не располагает информацией о состоянии ядерных объектов в Иране

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Российская сторона пока не располагает информацией о состоянии ядерных объектов в Иране после атак США и Израиля, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В понедельник утром состоялась специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная ударам США и Израиля по территории Ирана.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Гросси сообщил об отсутствии специалистов МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана
Вчера, 14:51
"Нет, я думаю, что ее ни у кого пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у российской стороны подробная информация о состоянии ядерных объектов в Иране. Об этом постпред РФ заявил по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвященной ударам США и Израиля по территории Ирана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс конференции в Вене. 2 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
МАГАТЭ не теряло контакта с властями Ирана, заявил Гросси
Вчера, 14:44
 
ИранСШАИзраильМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала