Россия доверяет в первую очередь себе, заявил Песков

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия доверяет в первую очередь себе, отстаивает собственные интересы и этим будет руководствоваться дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе. И именно мы отстаиваем наш собственный интерес. И этим мы будем руководствоваться дальше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как удары США по Ирану могут повлиять на переговоры о мирном урегулировании по Украине, где США выступает посредником, и может ли Москва доверять США как посреднику в этих переговорах.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.