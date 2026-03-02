Рейтинг@Mail.ru
13:12 02.03.2026
Савельев рассказал о развитии международных транспортных коридоров
Савельев рассказал о развитии международных транспортных коридоров
Савельев рассказал о развитии международных транспортных коридоров

Савельев: Россия планирует развивать пять основных транспортных коридоров

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия в рамках дорожной карты предусматривает развитие пяти основных международных транспортных коридоров, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Дорожная карта предусматривает развитие транспортной инфраструктуры пяти основных коридоров: МТК "Север - Юг", Азово-Черномосркое направление, Северо-Западное направление, Восточное направление и Северный морской путь", - сказал Савельев на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
