https://ria.ru/20260302/rossija-2077873799.html
Савельев рассказал о развитии международных транспортных коридоров
Савельев рассказал о развитии международных транспортных коридоров - РИА Новости, 02.03.2026
Савельев рассказал о развитии международных транспортных коридоров
Россия в рамках дорожной карты предусматривает развитие пяти основных международных транспортных коридоров, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:12:00+03:00
2026-03-02T13:12:00+03:00
2026-03-02T13:12:00+03:00
россия
виталий савельев
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069908310_132:265:3072:1919_1920x0_80_0_0_62878d3aa74cc68e489d877d92230dde.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060075190.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069908310_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_0f7759a5bca809289507f7bf10ebb21a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виталий савельев, михаил мишустин
Россия, Виталий Савельев, Михаил Мишустин
Савельев рассказал о развитии международных транспортных коридоров
Савельев: Россия планирует развивать пять основных транспортных коридоров