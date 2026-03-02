Рейтинг@Mail.ru
РКС создал список книг, подлежащих маркировке против пропаганды наркотиков
17:11 02.03.2026 (обновлено: 18:00 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/rks-2077953889.html
РКС создал список книг, подлежащих маркировке против пропаганды наркотиков
Российский книжный союз (РКС) опубликовал тестовую версию перечня книг, которые подлежат маркировке из-за вступившего в силу закона против пропаганды... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:11:00+03:00
2026-03-02T18:00:00+03:00
Общество, Россия
РКС создал список книг, подлежащих маркировке против пропаганды наркотиков

РКС создал перечень книг, подлежащих маркировке против пропаганды наркотиков

Сотрудник книжного магазина "Москва"
Сотрудник книжного магазина Москва
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сотрудник книжного магазина "Москва". Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский книжный союз (РКС) опубликовал тестовую версию перечня книг, которые подлежат маркировке из-за вступившего в силу закона против пропаганды наркотиков, сообщили в пресс-службе РКС.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердило перечень произведений литературы, подлежащей маркировке, без указания конкретных названий и авторов.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В "Эксмо-АСТ" призвали создать реестр запрещенных книг
1 марта, 09:21
"На сайте РКС опубликована тестовая версия Перечня книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке", - говорится в сообщении в Telegram-канале РКС.
Книги вносятся в перечень по заявлению правообладателя (издателя), и в дальнейшем обязательность их маркировки самостоятельно контролируется прочими участниками рынка (розницей, библиотеками, оптовиками), отметили в РКС.
Также в союзе обратили внимание на то, что перечень не полон и будет обновляться еженедельно.
Если книга отсутствует в перечне, но у магазина/библиотеки есть обоснованные сомнения на её счет, они должны оперативно обратиться к её издателю, который в течение 10 дней проводит анализ книги на соответствие критериям Приказа Минцифры № 475 и либо вносит книгу в перечень, либо сообщает библиотеке/магазину об отсутствии оснований для маркировки, пояснили в РКС.
Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.
Девушка читает книгу - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В АСТ оценили шансы выхода последней книги Дэна Брауна в России
21 февраля, 09:40
 
