РКС создал список книг, подлежащих маркировке против пропаганды наркотиков

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский книжный союз (РКС) опубликовал тестовую версию перечня книг, которые подлежат маркировке из-за вступившего в силу закона против пропаганды наркотиков, сообщили в пресс-службе РКС.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердило перечень произведений литературы, подлежащей маркировке, без указания конкретных названий и авторов.

"На сайте РКС опубликована тестовая версия Перечня книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке", - говорится в сообщении в Telegram-канале РКС.

Книги вносятся в перечень по заявлению правообладателя (издателя), и в дальнейшем обязательность их маркировки самостоятельно контролируется прочими участниками рынка (розницей, библиотеками, оптовиками), отметили в РКС.

Также в союзе обратили внимание на то, что перечень не полон и будет обновляться еженедельно.

Если книга отсутствует в перечне, но у магазина/библиотеки есть обоснованные сомнения на её счет, они должны оперативно обратиться к её издателю, который в течение 10 дней проводит анализ книги на соответствие критериям Приказа Минцифры № 475 и либо вносит книгу в перечень, либо сообщает библиотеке/магазину об отсутствии оснований для маркировки, пояснили в РКС.