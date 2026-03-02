Рейтинг@Mail.ru
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/reysy-2077966478.html
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока - РИА Новости, 02.03.2026
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока
Приостановлены рейсы в сообщении с девятью государствами Ближнего Востока на фоне конфликта в Персидском заливе, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:40:00+03:00
2026-03-02T17:40:00+03:00
россия
ближний восток
персидский залив
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942546439_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_55d7e47ef70f12545fbd3976a596a516.jpg
https://ria.ru/20260302/mintrans-2077963539.html
россия
ближний восток
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942546439_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d175860342826a2a8f33353cbfccedc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ближний восток, персидский залив, в мире
Россия, Ближний Восток, Персидский залив, В мире
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока

Минтранс: приостановлены рейсы с 9 странами Ближнего Востока на фоне конфликта

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-FBT в небе
Самолет Boeing 777-FBT в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 777-FBT в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Приостановлены рейсы в сообщении с девятью государствами Ближнего Востока на фоне конфликта в Персидском заливе, сообщили в Минтрансе РФ.
"Приостановлены рейсы в/из 9 перечисленных (ближневосточных - ред.) государств", - говорится в сообщении.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Минтранс: авиакомпании готовятся возобновить полеты на Ближний Восток
Вчера, 17:31
 
РоссияБлижний ВостокПерсидский заливВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала