Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока
Приостановлены рейсы в сообщении с девятью государствами Ближнего Востока на фоне конфликта в Персидском заливе, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 02.03.2026
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока
Минтранс: приостановлены рейсы с 9 странами Ближнего Востока на фоне конфликта