Шереметьево ожидает прилета двух рейсов из ОАЭ и Омана

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" 2 марта ожидает прилета рейсов из Абу-Даби (ОАЭ) и Маската (Оман), рассказали РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.

Ранее сегодня РИА Новости выяснило, что на онлайн-табло аэропорта Абу-Даби впервые с субботы появились данные об открытой регистрации на ряд сегодняшних рейсов компании Etihad Airways, в том числе в Москву.

"Рейс из Абу-Даби - планируется вылет, изменений авиакомпания не давала... Рейс WY 183 из Маската также отмены не было", - сообщили в справочной службе "Шереметьево", отметив, что воздушная гавань ожидает прибытия этих рейсов.