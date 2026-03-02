https://ria.ru/20260302/reysy-2077864441.html
Шереметьево ожидает прилета двух рейсов из ОАЭ и Омана
Шереметьево ожидает прилета двух рейсов из ОАЭ и Омана
Аэропорт "Шереметьево" 2 марта ожидает прилета рейсов из Абу-Даби (ОАЭ) и Маската (Оман), рассказали РИА Новости в справочной службе воздушной гавани. РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" 2 марта ожидает прилета рейсов из Абу-Даби (ОАЭ) и Маската (Оман), рассказали РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.
Ранее сегодня РИА Новости выяснило, что на онлайн-табло аэропорта Абу-Даби впервые с субботы появились данные об открытой регистрации на ряд сегодняшних рейсов компании Etihad Airways, в том числе в Москву.
"Рейс из Абу-Даби - планируется вылет, изменений авиакомпания не давала... Рейс WY 183 из Маската также отмены не было", - сообщили в справочной службе "Шереметьево", отметив, что воздушная гавань ожидает прибытия этих рейсов.
Рейс из Абу-Даби выполняет авиакомпания Etihad, из Омана - Oman Air. При этом в справочной службе уточнили, что точную информацию можно будет узнать после вылета самолетов.