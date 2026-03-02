Рейтинг@Mail.ru
Шереметьево ожидает прилета двух рейсов из ОАЭ и Омана - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 02.03.2026 (обновлено: 12:55 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/reysy-2077864441.html
Шереметьево ожидает прилета двух рейсов из ОАЭ и Омана
Шереметьево ожидает прилета двух рейсов из ОАЭ и Омана - РИА Новости, 02.03.2026
Шереметьево ожидает прилета двух рейсов из ОАЭ и Омана
Аэропорт "Шереметьево" 2 марта ожидает прилета рейсов из Абу-Даби (ОАЭ) и Маската (Оман), рассказали РИА Новости в справочной службе воздушной гавани. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:46:00+03:00
2026-03-02T12:55:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
оаэ
оман
общество
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156352/76/1563527619_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_fb351f79170548412b9c2b48edf1b6ae.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
оаэ
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156352/76/1563527619_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6dc8dd3da37c99ae283e232236873076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), оаэ, оман, общество, военная операция сша и израиля против ирана
Шереметьево (аэропорт), ОАЭ, Оман, Общество, Военная операция США и Израиля против Ирана
Шереметьево ожидает прилета двух рейсов из ОАЭ и Омана

РИА Новости: Шереметьево ожидает прилета двух рейсов из ОАЭ и Омана 2 марта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" 2 марта ожидает прилета рейсов из Абу-Даби (ОАЭ) и Маската (Оман), рассказали РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.
Ранее сегодня РИА Новости выяснило, что на онлайн-табло аэропорта Абу-Даби впервые с субботы появились данные об открытой регистрации на ряд сегодняшних рейсов компании Etihad Airways, в том числе в Москву.
"Рейс из Абу-Даби - планируется вылет, изменений авиакомпания не давала... Рейс WY 183 из Маската также отмены не было", - сообщили в справочной службе "Шереметьево", отметив, что воздушная гавань ожидает прибытия этих рейсов.
Рейс из Абу-Даби выполняет авиакомпания Etihad, из Омана - Oman Air. При этом в справочной службе уточнили, что точную информацию можно будет узнать после вылета самолетов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
Шереметьево (аэропорт)ОАЭОманОбществоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала