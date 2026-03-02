В районе Персидского залива отменили более двух тысяч рейсов

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более двух тысяч рейсов отменены в районе Персидского залива на фоне ударов США и Израиля по Ирану, сообщает в понедельник мониторинговый ресурс Более двух тысяч рейсов отменены в районе Персидского залива на фоне ударов США и Израиля по Ирану, сообщает в понедельник мониторинговый ресурс FlightRadar24

« "По состоянию на этот момент отменено более двух тысяч рейсов в и из ключевых аэропортов в районе залива", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.

В частности, речь идет об аэропортах в Дубае, Шардже (ОАЭ), Дохе, Абу-Даби, Кувейте, Бахрейне.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.