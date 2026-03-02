https://ria.ru/20260302/reysy-2077840901.html
В районе Персидского залива отменили более двух тысяч рейсов
Более двух тысяч рейсов отменены в районе Персидского залива на фоне ударов США и Израиля по Ирану, сообщает в понедельник мониторинговый ресурс FlightRadar24. РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Более двух тысяч рейсов отменены в районе Персидского залива на фоне ударов США и Израиля по Ирану, сообщает в понедельник мониторинговый ресурс FlightRadar24
"По состоянию на этот момент отменено более двух тысяч рейсов в и из ключевых аэропортов в районе залива", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
В частности, речь идет об аэропортах в Дубае, Шардже (ОАЭ), Дохе, Абу-Даби, Кувейте, Бахрейне.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий