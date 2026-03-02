Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Абу-Даби открыли регистрацию на рейсы в Москву - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/reysy-2077835011.html
В аэропорту Абу-Даби открыли регистрацию на рейсы в Москву
В аэропорту Абу-Даби открыли регистрацию на рейсы в Москву - РИА Новости, 02.03.2026
В аэропорту Абу-Даби открыли регистрацию на рейсы в Москву
Регистрация открыта впервые с субботы на ряд вылетающих из Абу-Даби рейсов, в том числе в Москву, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:36:00+03:00
2026-03-02T11:36:00+03:00
москва
абу-даби
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_0:247:3122:2003_1920x0_80_0_0_b93ed3ec9714936aea4e2e55ef46d850.jpg
https://ria.ru/20260302/dubay-2077814070.html
москва
абу-даби
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5960913cf70f6f743b914019f63db336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, абу-даби, дубай
Москва, Абу-Даби, Дубай
В аэропорту Абу-Даби открыли регистрацию на рейсы в Москву

Аэропорт Абу-Даби впервые с субботы открыл регистрацию на рейсы в Москву

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБашни Этихад в Абу-Даби
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Башни Этихад в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 2 мар – РИА Новости. Регистрация открыта впервые с субботы на ряд вылетающих из Абу-Даби рейсов, в том числе в Москву, выяснило РИА Новости.
По состоянию на 11.10 мск (12.10 по местному времени) на онлайн-табло аэропорта появились данные об открытой регистрации на ряд рейсов компании Etihad, в том числе в Амстердам (13.00 мск), Лондон (13.10 мск), Париж (13.20 мск), Москву (13.30 мск) и ряд других городов.
Турист из Москвы Андрей ранее сообщил РИА Новости, что он прошел паспортный контроль на рейс из Абу-Даби, у него забрали багаж.
В понедельник аэропорт Зайед в Абу-Даби отправил первый с начала суток самолет, он летит в Гонконг, выяснило РИА Новости на основе полетных данных сервиса Flightradar24.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что терминал международного аэропорта Дубая получил повреждения в результате ракетного обстрела. По данным пресс-службы правительства Дубая, в результате инцидента пострадали четыре человека.
Работа ПВО в Дубае - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Туристка из России рассказала, что проснулась в Дубае от взрывов
Вчера, 10:44
 
МоскваАбу-ДабиДубай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала