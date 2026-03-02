https://ria.ru/20260302/reysy-2077835011.html
В аэропорту Абу-Даби открыли регистрацию на рейсы в Москву
В аэропорту Абу-Даби открыли регистрацию на рейсы в Москву - РИА Новости, 02.03.2026
В аэропорту Абу-Даби открыли регистрацию на рейсы в Москву
Регистрация открыта впервые с субботы на ряд вылетающих из Абу-Даби рейсов, в том числе в Москву, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:36:00+03:00
2026-03-02T11:36:00+03:00
2026-03-02T11:36:00+03:00
москва
абу-даби
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_0:247:3122:2003_1920x0_80_0_0_b93ed3ec9714936aea4e2e55ef46d850.jpg
https://ria.ru/20260302/dubay-2077814070.html
москва
абу-даби
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5960913cf70f6f743b914019f63db336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, абу-даби, дубай
В аэропорту Абу-Даби открыли регистрацию на рейсы в Москву
Аэропорт Абу-Даби впервые с субботы открыл регистрацию на рейсы в Москву