Первый рейс из Дубая в Москву летит с 70-процентной загрузкой - РИА Новости, 02.03.2026
23:39 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/reys-2078046923.html
Первый рейс из Дубая в Москву летит с 70-процентной загрузкой
Первый рейс из Дубая в Москву летит с 70-процентной загрузкой - РИА Новости, 02.03.2026
Первый рейс из Дубая в Москву летит с 70-процентной загрузкой
Первый рейс из Дубая во "Внуково" после приостановки полетов из-за ситуации на Ближнем Востоке летит лишь с 70-процентной загрузкой, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T23:39:00+03:00
2026-03-02T23:39:00+03:00
дубай
москва
flydubai
boeing 737
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20260302/situatsija-2078038253.html
дубай
москва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
дубай, москва, flydubai, boeing 737, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Москва, Flydubai, Boeing 737, Военная операция США и Израиля против Ирана
Первый рейс из Дубая в Москву летит с 70-процентной загрузкой

Первый рейс из Дубая во Внуково летит с 70% загрузкой

Самолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Первый рейс из Дубая во "Внуково" после приостановки полетов из-за ситуации на Ближнем Востоке летит лишь с 70-процентной загрузкой, выяснило РИА Новости.
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai выполняет рейс со 118 пассажирами на борту, что составляет около 70% его вместимости, следует из сообщения аэропорта "Внуково".
В понедельник вечером представитель Flydubai сообщил РИА Новости, что рейс авиакомпании направляется из Дубая в Москву.
Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Туристка, вернувшаяся в Москву из Абу-Даби, рассказала об обстановке в ОАЭ
Вчера, 22:31
 
Дубай Москва Flydubai Boeing 737 Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
