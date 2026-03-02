https://ria.ru/20260302/reys-2078046923.html
Первый рейс из Дубая в Москву летит с 70-процентной загрузкой
Первый рейс из Дубая во "Внуково" после приостановки полетов из-за ситуации на Ближнем Востоке летит лишь с 70-процентной загрузкой, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
