Актриса "Глухаря" рассказала, что ей было страшно садиться на рейс из ОАЭ
22:14 02.03.2026 (обновлено: 22:52 02.03.2026)
Актриса "Глухаря" рассказала, что ей было страшно садиться на рейс из ОАЭ
Актриса "Глухаря" рассказала, что ей было страшно садиться на рейс из ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Актриса "Глухаря" рассказала, что ей было страшно садиться на рейс из ОАЭ
Российская актриса Виктория Тарасова, сыгравшая главную роль в сериале "Глухарь", прибыла в Москву первым рейсом из ОАЭ - при этом призналась, что ей было... РИА Новости, 02.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
россия
дубай
россия
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
военная операция сша и израиля против ирана, дубай, россия
Военная операция США и Израиля против Ирана, Дубай, Россия
Актриса "Глухаря" рассказала, что ей было страшно садиться на рейс из ОАЭ

Виктория Тарасова рассказала, что ей было страшно садиться на рейс из ОАЭ

Актриса Виктория Тарасова
Актриса Виктория Тарасова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Актриса Виктория Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская актриса Виктория Тарасова, сыгравшая главную роль в сериале "Глухарь", прибыла в Москву первым рейсом из ОАЭ - при этом призналась, что ей было страшно садиться в самолет, передает корреспондент РИА Новости из "Шереметьево".
Первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в "Шереметьево", передал ранее корреспондент РИА Новости.
"Да, страшно", - ответила Тарасова на вопрос, было ли страшно садиться в самолет.
"Меня сложно успокаивать, я сама всех успокаивала. Ну, конечно, да, мы сегодня всех расцеловали. Давно не слышала аплодисментов в самолете", - добавила она, ответив на вопрос, успокаивали ли стюардессы пассажиров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Военная операция США и Израиля против ИранаДубайРоссия
 
 
