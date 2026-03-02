https://ria.ru/20260302/reys-2078036373.html
Актриса "Глухаря" рассказала, что ей было страшно садиться на рейс из ОАЭ
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская актриса Виктория Тарасова, сыгравшая главную роль в сериале "Глухарь", прибыла в Москву первым рейсом из ОАЭ - при этом призналась, что ей было страшно садиться в самолет, передает корреспондент РИА Новости из "Шереметьево".
Первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в "Шереметьево", передал ранее корреспондент РИА Новости.
"Да, страшно", - ответила Тарасова на вопрос, было ли страшно садиться в самолет.
"Меня сложно успокаивать, я сама всех успокаивала. Ну, конечно, да, мы сегодня всех расцеловали. Давно не слышала аплодисментов в самолете", - добавила она, ответив на вопрос, успокаивали ли стюардессы пассажиров.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.