Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково назвали расчетное время прибытия первого рейса из Дубая - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/reys-2078033136.html
Во Внуково назвали расчетное время прибытия первого рейса из Дубая
Во Внуково назвали расчетное время прибытия первого рейса из Дубая - РИА Новости, 02.03.2026
Во Внуково назвали расчетное время прибытия первого рейса из Дубая
Прилет первого рейса из Дубая в Москву после возобновления полетов ожидается 3 марта в 04.05 мск, он вылетел в 20.45 мск, сообщили РИА Новости в справочной... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:56:00+03:00
2026-03-02T21:56:00+03:00
дубай
москва
военная операция сша и израиля против ирана
внуково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25077/31/250773168_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_514ec854d5eb85fbc20c366bbe2199d4.jpg
https://ria.ru/20260302/granitsa-2078032084.html
дубай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25077/31/250773168_34:0:478:333_1920x0_80_0_0_946925d8f54639fc6365c9ca71ff58a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, москва, военная операция сша и израиля против ирана, внуково (аэропорт)
Дубай, Москва, Военная операция США и Израиля против Ирана, Внуково (аэропорт)
Во Внуково назвали расчетное время прибытия первого рейса из Дубая

РИА Новости: первый рейс из Дубая в Москву ожидается 3 марта в 04:05 мск

© Flickr / caribbСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Flickr / caribb
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Прилет первого рейса из Дубая в Москву после возобновления полетов ожидается 3 марта в 04.05 мск, он вылетел в 20.45 мск, сообщили РИА Новости в справочной службе "Внуково".
"Рейс FZ 8489 flydubai вылетел в 20.45 мск, в 04.05 ожидается прилет", - сказали в справочной службе.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Более 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана
Вчера, 21:47
 
ДубайМоскваВоенная операция США и Израиля против ИранаВнуково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала