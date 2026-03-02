В Москве приземлился первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов из-за конфликта на Ближнем Востоке приземлился в Шереметьево, выяснил корреспондент РИА Новости.
«
"Рейс Etihad EY 843 из Абу-Даби совершил посадку в 21:08 мск", — следует из данных онлайн-табло.
Спустя примерно час в Шереметьево также сел пассажирский самолет из Омана.
Ранее в понедельник Минтранс сообщил, что российские авиакомпании готовятся возобновить полеты на Ближний Восток. Сейчас закрыто воздушное пространство десяти стран: Израиля, Ирана, Ирака, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сирии. В девять из них приостановили рейсы, перевозчики проработали обходные маршруты.
Уточняется, что за прошедшие выходные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство — из России в ОАЭ и обратно.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.