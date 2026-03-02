Рейтинг@Mail.ru
Время в пути рейса из Абу-Даби в Москву стало на два часа больше обычного
15:45 02.03.2026
Время в пути рейса из Абу-Даби в Москву стало на два часа больше обычного
туризм
абу-даби
москва
оаэ
boeing 787
абу-даби
москва
оаэ
абу-даби, москва, оаэ, boeing 787
Туризм, Абу-Даби, Москва, ОАЭ, Boeing 787
Время в пути рейса из Абу-Даби в Москву стало на два часа больше обычного

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Время в пути первого с 28 февраля рейса из Абу-Даби в Москву, на котором находятся российские туристы, будет примерно на два часа больше обычного, рассказала РИА Новости турагент компании "Долче Вита Тревел" Кэри Мелихова.
Этот рейс на самолете Boeing-787 Dreamliner стал первым пассажирским, который вылетел из ОАЭ после эскалации ситуации в регионе.
"Дорога увеличилась. Пилот объявил, что лететь им 7 часов 50 минут вместо 5 часов 30 минут, они будут облетать", - сказала собеседница агентства.
На этом борту находятся семь туристов ее компании.

Туризм Абу-Даби Москва ОАЭ Boeing 787
 
 
