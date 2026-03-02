https://ria.ru/20260302/reys-2077924472.html
Время в пути рейса из Абу-Даби в Москву стало на два часа больше обычного
Время в пути рейса из Абу-Даби в Москву стало на два часа больше обычного - РИА Новости, 02.03.2026
Время в пути рейса из Абу-Даби в Москву стало на два часа больше обычного
Время в пути первого с 28 февраля рейса из Абу-Даби в Москву, на котором находятся российские туристы, будет примерно на два часа больше обычного, рассказала... РИА Новости, 02.03.2026
Туризм, Абу-Даби, Москва, ОАЭ, Boeing 787
Время в пути рейса из Абу-Даби в Москву стало на два часа больше обычного
