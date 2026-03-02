https://ria.ru/20260302/reys-2077923799.html
Рейс Oman Air вылетел в Москву впервые после приостановки
Рейс Oman Air вылетел в Москву впервые после приостановки
Рейс авиакомпании Oman Air вылетел из Маската в Москву впервые после приостановки из-за ситуации на Ближнем Востоке, расчетное время прибытия - 21.53 мск,... РИА Новости, 02.03.2026
Рейс Oman Air из Маската в Москву вылетел впервые после приостановки