Рейтинг@Mail.ru
Рейс Oman Air вылетел в Москву впервые после приостановки - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/reys-2077923799.html
Рейс Oman Air вылетел в Москву впервые после приостановки
Рейс Oman Air вылетел в Москву впервые после приостановки - РИА Новости, 02.03.2026
Рейс Oman Air вылетел в Москву впервые после приостановки
Рейс авиакомпании Oman Air вылетел из Маската в Москву впервые после приостановки из-за ситуации на Ближнем Востоке, расчетное время прибытия - 21.53 мск,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:43:00+03:00
2026-03-02T15:43:00+03:00
маскат (город)
москва
ближний восток
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835583515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75f06dbea252f5ca31ed43e29391923e.jpg
https://ria.ru/20260302/ator-2077895771.html
маскат (город)
москва
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835583515_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_fc84ff3426a23f3029dda82866d4d5ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маскат (город), москва, ближний восток, шереметьево (аэропорт)
Маскат (город), Москва, Ближний Восток, Шереметьево (аэропорт)
Рейс Oman Air вылетел в Москву впервые после приостановки

Рейс Oman Air из Маската в Москву вылетел впервые после приостановки

CC BY 3.0 / Milad A380 / Oman Air A330-300 takes off at Frankfurt intl. AirportСамолет Airbus A330-300 авиакомпании Oman Air
Самолет Airbus A330-300 авиакомпании Oman Air - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
CC BY 3.0 / Milad A380 / Oman Air A330-300 takes off at Frankfurt intl. Airport
Самолет Airbus A330-300 авиакомпании Oman Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Рейс авиакомпании Oman Air вылетел из Маската в Москву впервые после приостановки из-за ситуации на Ближнем Востоке, расчетное время прибытия - 21.53 мск, сообщили РИА Новости в справочной службе "Шереметьево".
"Рейс авиакомпании Oman Air 183 из Маската вылетел в 14.49 (мск - ред.), расчетное время прибытия - 21.53 (мск - ред.)", - сказали в справочной службе.
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
АТОР ответила на вопрос о рейсах из Абу-Даби в Москву
Вчера, 14:07
 
Маскат (город)МоскваБлижний ВостокШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала