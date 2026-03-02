Два рейса из ОАЭ в Москву вылетят в понедельник

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Туристы получили уведомления о том, что в понедельник состоятся два рейса в Москву из Дубая и Абу-Даби.

"Звонили из Etihad Airways, сказали, что рейс в 14.30 из Абу-Даби состоится. Там большая семья из 7 человек, даст бог, вылетят. Пока в ожидании, что действительно смогут улететь. Если атаки не будет никакой, то, думаю, должны вылететь. Скорее всего, сейчас будут вывозить туристов", - сказала РИА Новости турагент компании "Долче Вита Тревел" Кэри.

На онлайн-табло аэропорта Абу-Даби рейс в Москву в 14.30 указан без статуса.

Предыдущие рейсы в столицу, а также несколько следующих - со статусом "отменены".

Находящийся в Дубае турист из России Павел сообщил РИА Новости, что ему пришло уведомление о сегодняшнем рейсе авиакомпании Emirates из Дубая в Москву в 16.15.