https://ria.ru/20260302/reys-2077801728.html
Два рейса из ОАЭ в Москву вылетят в понедельник
Два рейса из ОАЭ в Москву вылетят в понедельник - РИА Новости, 02.03.2026
Два рейса из ОАЭ в Москву вылетят в понедельник
Туристы получили уведомления о том, что в понедельник состоятся два рейса в Москву из Дубая и Абу-Даби. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:35:00+03:00
2026-03-02T08:35:00+03:00
2026-03-02T10:09:00+03:00
москва
дубай
абу-даби
etihad airways
emirates
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077441020_0:42:1199:716_1920x0_80_0_0_c1dd0acfecf311fe2d473bc13ab555ad.jpg
https://ria.ru/20260302/dubay-2077787439.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
москва
дубай
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077441020_15:0:970:716_1920x0_80_0_0_ca1deea2fb88787e456276815bd45808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дубай, абу-даби, etihad airways, emirates, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Москва, Дубай, Абу-Даби, Etihad Airways, Emirates, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Два рейса из ОАЭ в Москву вылетят в понедельник
Два рейса из Дубая и Абу-Даби в Москву вылетят в понедельник
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Туристы получили уведомления о том, что в понедельник состоятся два рейса в Москву из Дубая и Абу-Даби.
"Звонили из Etihad Airways, сказали, что рейс в 14.30 из Абу-Даби состоится. Там большая семья из 7 человек, даст бог, вылетят. Пока в ожидании, что действительно смогут улететь. Если атаки не будет никакой, то, думаю, должны вылететь. Скорее всего, сейчас будут вывозить туристов", - сказала РИА Новости турагент компании "Долче Вита Тревел" Кэри.
На онлайн-табло аэропорта Абу-Даби рейс в Москву в 14.30 указан без статуса.
Предыдущие рейсы в столицу, а также несколько следующих - со статусом "отменены".
Находящийся в Дубае турист из России Павел сообщил РИА Новости, что ему пришло уведомление о сегодняшнем рейсе авиакомпании Emirates из Дубая в Москву в 16.15.
Согласно онлайн-табло аэропорта Дубая, статус рейса в Москву - "по расписанию". Такие же статусы на табло сегодня имеют многие рейсы после 15.00.