Футбол
 
21:32 02.03.2026 (обновлено: 21:39 02.03.2026)
"Реал" рассказал о травме Мбаппе
"Реал" рассказал о травме Мбаппе
Французскому футболисту мадридского "Реала" Килиану Мбаппе диагностировано растяжение связок левого колена, сообщается на сайте "сливочных". РИА Новости Спорт, 02.03.2026
"Реал" рассказал о травме Мбаппе

Футболисту "Реала" Мбаппе диагностировали растяжение связок левого колена

© Соцсети "Реала"Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Соцсети "Реала"
Килиан Мбаппе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Французскому футболисту мадридского "Реала" Килиану Мбаппе диагностировано растяжение связок левого колена, сообщается на сайте "сливочных".
24 февраля газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе почувствовал боль в колене во время утренней тренировки и досрочно завершил упражнения. Позднее француз не был включен в заявку на ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (2:1). Издание As сообщило, что Мбаппе отказывается от хирургического вмешательства из-за приближающегося чемпионата мира по футболу и ищет вместе с медицинской службой "Реала" альтернативные варианты лечения.
Полузащитник ФК Ювентус Уэстон Маккенни - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Ювентус" продлил контракт с футболистом Маккенни до 2030 года
Вчера, 20:50
«
"После обследований, проведенных французскими врачами под наблюдением медицинской службы "Реала", были подтверждены диагноз "растяжение связок левого колена" и целесообразность применяемого консервативного лечения", - говорится в сообщении клуба.
Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе также пропустит два предстоящих тура чемпионата Испании - домашний матч против "Хетафе" и выездную игру с "Сельтой".
Мбаппе в текущем сезоне провел 33 матча в различных турнирах и забил 38 мячей. Его клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков за 25 матчей.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Новый тренер "Спартака" высказался о судействе в РПЛ
Вчера, 20:18
 
Футбол Спорт Килиан Мбаппе Реал Мадрид Бенфика Хетафе Чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов 2025-2026
 
