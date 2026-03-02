"Реал" рассказал о травме Мбаппе

"После обследований, проведенных французскими врачами под наблюдением медицинской службы "Реала", были подтверждены диагноз "растяжение связок левого колена" и целесообразность применяемого консервативного лечения", - говорится в сообщении клуба.

Мбаппе в текущем сезоне провел 33 матча в различных турнирах и забил 38 мячей. Его клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков за 25 матчей.