"Реал" рассказал о травме Мбаппе

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Французскому футболисту мадридского "Реала" Килиану Мбаппе диагностировано растяжение связок левого колена, сообщается на сайте "сливочных".
24 февраля газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе почувствовал боль в колене во время утренней тренировки и досрочно завершил упражнения. Позднее француз не был включен в заявку на ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (2:1). Издание As сообщило, что Мбаппе отказывается от хирургического вмешательства из-за приближающегося чемпионата мира по футболу и ищет вместе с медицинской службой "Реала" альтернативные варианты лечения.
«
"После обследований, проведенных французскими врачами под наблюдением медицинской службы "Реала", были подтверждены диагноз "растяжение связок левого колена" и целесообразность применяемого консервативного лечения", - говорится в сообщении клуба.
Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе также пропустит два предстоящих тура чемпионата Испании - домашний матч против "Хетафе" и выездную игру с "Сельтой".
Мбаппе в текущем сезоне провел 33 матча в различных турнирах и забил 38 мячей. Его клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков за 25 матчей.