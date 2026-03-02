Рейтинг@Mail.ru
Главный раввин России поздравил иудейскую общину с праздником Пурим
Религия
 
18:27 02.03.2026
Главный раввин России поздравил иудейскую общину с праздником Пурим
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Когда мир в тревоге и неопределенности, необходимо укреплять в себе "полное доверие Богу" и верить, что "в конце концов сила света одолеет силы тьмы", заявил главный раввин России Берл Лазар, обращаясь к еврейской общине страны в преддверии иудейского праздника Пурим.
Пурим в этом году начинается вечером 2 марта. Он считается в иудаизме самым веселым праздником для взрослых и детей и традиционно сопровождается карнавалами.
"Дети живут чувствами, а не рассудком, поэтому их вера так крепка, поэтому они всегда смотрят на мир радостно. И сегодня, когда мир опять в тревоге и неопределенности, мы должны не просто крепить веру в Богу, но крепить ее как детскую веру", - сказано обращении Лазара, размещенном в Telegram-канале раввина.
По его словам, взрослые умом знают, что "в конце концов сила света одолеет силы тьмы, что если Бог с тобой, ты обязательно победишь", "но это знание не всегда оборачивается чувствами, не всегда дает уверенность". "Мы должны не просто вспомнить детство, но возвратить себе мироощущение нашего детства – чистую радость жизни, полного доверия к Богу", - призвал раввин Лазар.
Вспоминая историю праздника, он отметил, что это "урок", "модель поведения", которой верующие "должны придерживаться в нынешних реалиях". "К сожалению, Аманы есть всегда и практически везде. Потому что Аман – это прежде всего зависть... А зависть, увы, имеет обыкновение перерастать в ненависть", - отметил Лазар.
Название праздника Пурим происходит от персидского слова "pur" - жребий. Его история рассказывает, как во время царствования персидского царя Ахашвероша (Артаксеркса), женатого на еврейке Эстер, его сановник Аман задумал истребить евреев и кидал жребий, когда это осуществить. Тогда Эстер и ее родственник Мордехай собрали евреев, чтобы вместе поститься, молиться и учить детей Торе и любви к Богу. Именно с этого момента, говорят еврейские мудрецы, Бог перевернул жребий и обрушил коварные замыслы Амана на его собственную голову. Царь пообещал исполнить любое желание Эстер - и она попросила даровать жизнь своему народу. В определенный жребием 14-й день месяца адара казнь постигла не евреев, а Амана.
