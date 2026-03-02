Главный раввин России поздравил иудейскую общину с праздником Пурим

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Когда мир в тревоге и неопределенности, необходимо укреплять в себе "полное доверие Богу" и верить, что "в конце концов сила света одолеет силы тьмы", заявил главный раввин России Берл Лазар, обращаясь к еврейской общине страны в преддверии иудейского праздника Пурим.

Пурим в этом году начинается вечером 2 марта. Он считается в иудаизме самым веселым праздником для взрослых и детей и традиционно сопровождается карнавалами.

"Дети живут чувствами, а не рассудком, поэтому их вера так крепка, поэтому они всегда смотрят на мир радостно. И сегодня, когда мир опять в тревоге и неопределенности, мы должны не просто крепить веру в Богу, но крепить ее как детскую веру", - сказано обращении Лазара, размещенном в Telegram-канале раввина.

По его словам, взрослые умом знают, что "в конце концов сила света одолеет силы тьмы, что если Бог с тобой, ты обязательно победишь", "но это знание не всегда оборачивается чувствами, не всегда дает уверенность". "Мы должны не просто вспомнить детство, но возвратить себе мироощущение нашего детства – чистую радость жизни, полного доверия к Богу", - призвал раввин Лазар.

Вспоминая историю праздника, он отметил, что это "урок", "модель поведения", которой верующие "должны придерживаться в нынешних реалиях". "К сожалению, Аманы есть всегда и практически везде. Потому что Аман – это прежде всего зависть... А зависть, увы, имеет обыкновение перерастать в ненависть", - отметил Лазар.