Раввин Борода пожелал иудеям в праздник Пурим не быть одинокими
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:15 02.03.2026
Раввин Борода пожелал иудеям в праздник Пурим не быть одинокими
Раввин Борода пожелал иудеям в праздник Пурим не быть одинокими - РИА Новости, 02.03.2026
Раввин Борода пожелал иудеям в праздник Пурим не быть одинокими
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравил иудеев с самым веселым иудейским праздником Пурим, подчеркнув, что этот день нужно... РИА Новости, 02.03.2026
религия
религия
федерация еврейских общин россии
2026
Новости
религия, федерация еврейских общин россии
Религия, Федерация еврейских общин России

Раввин Борода пожелал иудеям в праздник Пурим не быть одинокими

© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© пресс-служба ФЕОР
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравил иудеев с самым веселым иудейским праздником Пурим, подчеркнув, что этот день нужно отмечать не в одиночестве, а в кругу друзей и близких по духу людей.
Пурим в 2026 году отмечается с вечера 2 марта до вечера 3 марта, как и многие даты еврейского календаря, праздник приурочен к историческому событию. В IV веке до нашей эры евреи, жившие в Персидской империи, чудом избежали гибели: царедворец Аман - второй человек в империи - подговорил царя Артаксеркса (Ксеркса) истребить еврейский народ. Евреи спаслись благодаря еврейскому мудрецу Мордехаю и его племяннице царице Эстер, которая сумела вовремя переубедить супруга.
Торжества, посвященные еврейскому празднику Пурим - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Иудейский праздник Пурим
13 марта 2025, 01:05
"Когда мы вместе отмечаем Пурим, читаем его историю и устраиваем трапезу, то тем самым не только показываем нашу веру в Творца, но и демонстрируем, что мы сильны только тогда, когда мы едины, когда наша связь друг с другом носит не только духовный характер, но и выражается именно через материальные проявления и радость веселья", - говорится в поздравлении Бороды.
Раввин отметил, что у праздника есть четыре основные заповеди праздника: читать свиток Эстер, передавать подарки друзьям, давать пожертвования всем нуждающимся и устраивать на исходе Пурима веселую трапезу.
"Ибо его (Пурима) суть в том, чтобы отмечать не в одиночестве, а с друзьями. Мы должны чувствовать связь и единение с теми, кто рядом с нами. Мы обязаны помогать всем нуждающимся, потому что еврейская община достигает своего наивысшего состояния единства именно во время праздников", - подчеркнул раввин.
Пурим - самый веселый еврейский праздник. Традиционно в этот день устраивают карнавалы и и пуримшпили — театрализованные представления на библейский сюжет. Главным пуримский угощением считаются особые пирожки - гоменташен, треугольные "карманы Амана" ( или "уши Амана") с маком или другой сладкой начинкой.
Владимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Евреи хорошо себя чувствуют в России, заявил главный раввин страны
28 января, 22:46
 
Религия, Федерация еврейских общин России
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
