Раввин Борода пожелал иудеям в праздник Пурим не быть одинокими

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравил иудеев с самым веселым иудейским праздником Пурим, подчеркнув, что этот день нужно отмечать не в одиночестве, а в кругу друзей и близких по духу людей.

Пурим в 2026 году отмечается с вечера 2 марта до вечера 3 марта, как и многие даты еврейского календаря, праздник приурочен к историческому событию. В IV веке до нашей эры евреи, жившие в Персидской империи, чудом избежали гибели: царедворец Аман - второй человек в империи - подговорил царя Артаксеркса (Ксеркса) истребить еврейский народ. Евреи спаслись благодаря еврейскому мудрецу Мордехаю и его племяннице царице Эстер, которая сумела вовремя переубедить супруга.

"Когда мы вместе отмечаем Пурим, читаем его историю и устраиваем трапезу, то тем самым не только показываем нашу веру в Творца, но и демонстрируем, что мы сильны только тогда, когда мы едины, когда наша связь друг с другом носит не только духовный характер, но и выражается именно через материальные проявления и радость веселья", - говорится в поздравлении Бороды.

Раввин отметил, что у праздника есть четыре основные заповеди праздника: читать свиток Эстер, передавать подарки друзьям, давать пожертвования всем нуждающимся и устраивать на исходе Пурима веселую трапезу.

"Ибо его (Пурима) суть в том, чтобы отмечать не в одиночестве, а с друзьями. Мы должны чувствовать связь и единение с теми, кто рядом с нами. Мы обязаны помогать всем нуждающимся, потому что еврейская община достигает своего наивысшего состояния единства именно во время праздников", - подчеркнул раввин.