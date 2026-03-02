При падении обломков ракет в Бахрейне погиб человек

БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Один человек погиб после падения обломков ракет в промышленном городе Салман в Бахрейне, еще двое ранены, говорится в заявлении МВД Бахрейна.

"Пожар на иностранном судне, находившемся на ремонте в промышленном городе Салман, произошел в результате падения осколков перехваченной ракеты. В результате погиб один рабочий из Азии, еще двое получили тяжелые ранения. Пожар был локализован и потушен", - написано в заявлении.