При падении обломков ракет в Бахрейне погиб человек
03:45 02.03.2026 (обновлено: 03:50 02.03.2026)
При падении обломков ракет в Бахрейне погиб человек
Один человек погиб после падения обломков ракет в промышленном городе Салман в Бахрейне, еще двое ранены, говорится в заявлении МВД Бахрейна.
2026
Новости
бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана
Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана
При падении обломков ракет в Бахрейне погиб человек

При падении обломков ракет в Бахрейне погиб человек, двое ранены

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым на месте удара в Манаме, Бахрейн
Дым на месте удара в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым на месте удара в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Один человек погиб после падения обломков ракет в промышленном городе Салман в Бахрейне, еще двое ранены, говорится в заявлении МВД Бахрейна.
"Пожар на иностранном судне, находившемся на ремонте в промышленном городе Салман, произошел в результате падения осколков перехваченной ракеты. В результате погиб один рабочий из Азии, еще двое получили тяжелые ранения. Пожар был локализован и потушен", - написано в заявлении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Ирана
БахрейнВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
