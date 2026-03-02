https://ria.ru/20260302/rakety-2077767092.html
При падении обломков ракет в Бахрейне погиб человек
Один человек погиб после падения обломков ракет в промышленном городе Салман в Бахрейне, еще двое ранены, говорится в заявлении МВД Бахрейна. РИА Новости, 02.03.2026
