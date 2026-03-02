Рейтинг@Mail.ru
В израильской Беэр-Шеве упала ракета, десять человек пострадали
14:27 02.03.2026 (обновлено: 16:37 02.03.2026)
В израильской Беэр-Шеве упала ракета, десять человек пострадали
Падение одной из ракет в ходе очередной атаки Ирана зафиксировано в южном израильском городе Беэр-Шева, десять человек пострадали, сообщило израильское... РИА Новости, 02.03.2026
в мире, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
В израильской Беэр-Шеве упала ракета, десять человек пострадали

Галей ЦАХАЛ: ракета упала в израильской Беэр-Шеве, на месте 10 пострадавших

Последствия падения ракеты в городе Беэр-Шева, Израиль
Последствия падения ракеты в городе Беэр-Шева, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Amir Cohen
Последствия падения ракеты в городе Беэр-Шева, Израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Падение одной из ракет в ходе очередной атаки Ирана зафиксировано в южном израильском городе Беэр-Шева, десять человек пострадали, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
"Десять человек пострадали в результате падения в Беэр-Шеве, все в легком состоянии", - сообщила радиостанция со ссылкой на медиков.
В социальных сетях опубликовано видео ракетного обстрела города.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
