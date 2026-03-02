https://ria.ru/20260302/raketa-2077901536.html
В израильской Беэр-Шеве упала ракета, десять человек пострадали
В израильской Беэр-Шеве упала ракета, десять человек пострадали - РИА Новости, 02.03.2026
В израильской Беэр-Шеве упала ракета, десять человек пострадали
Падение одной из ракет в ходе очередной атаки Ирана зафиксировано в южном израильском городе Беэр-Шева, десять человек пострадали, сообщило израильское... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
иран
Галей ЦАХАЛ: ракета упала в израильской Беэр-Шеве, на месте 10 пострадавших