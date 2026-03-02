https://ria.ru/20260302/raketa-2077883620.html
Армия Израиля зафиксировала еще одну ракету со стороны Ирана
Армия Израиля зафиксировала еще одну ракету со стороны Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Армия Израиля зафиксировала еще одну ракету со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала еще один ракетный пуск по стороны Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:38:00+03:00
2026-03-02T13:38:00+03:00
2026-03-02T13:44:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077381293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a0f217b174d6ec2922bd409fc2b3f7a.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077867537.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077381293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56dd82c509b978b252bf25a6dcea9e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана