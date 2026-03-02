Рейтинг@Mail.ru
13:38 02.03.2026 (обновлено: 13:44 02.03.2026)
Армия Израиля зафиксировала еще одну ракету со стороны Ирана
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана

Армия Израиля зафиксировала еще одну ракету со стороны Ирана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergТель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала еще один ракетный пуск по стороны Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением угрозы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Объект по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран обвинил США и Израиль в атаке на ядерный объект в Натанзе
